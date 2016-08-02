Савченко заявила, что в украинской армии "коррупция процветает"

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я постоянно езжу по воинским частям на передовой и по учениям, и вижу, каким хламом обеспечена наша армия, и, будучи членом Комитета по нацбезопасности и обороны, знаю, какие огромные средства тратятся на закупку этого хлама. Коррупция в армии процветает, как на примере отмывания денег на проекте "Стена". Кому война, а кому мать родна, и меня не хотят слышать ни министр обороны, ни президент Украины. Не хотят слышать, что армии немедленно нужны кадровые изменения, потому что с дураками войны не выиграешь", - заявила Савченко.

По словам депутата, ее не слышат, "что за военные преступления и за развал армии должны отвечать генералы, а не только солдаты, которыми сейчас забиты СИЗО Украины".

"Не хотят слышать, потому что они же утверждали и доказали - никаких котлов не было. Так знайте - народ вам этого не простит. Я видела материалы секретных расследований и беседовала с ребятами, которым не надо утверждать и доказывать, потому что они там были, и они знают, что котлы были, и знают, кто в этом виноват", - заявила Савченко.