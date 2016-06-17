Генпрокурор рассказал, что спасло Украину во время "Иловайского котла"
Во время "Иловайского котла" Украину спасли только Минские соглашения.
Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает 24 канал.
"Многие критикуют Минские соглашения. Теперь я уже могу сказать, что в момент, когда регулярные российские войска зашли в тыл наших в Иловайске, между Иловайском и Киевом был один батальон. Один!" — сказал Луценко во время рабочей поездки в Одессу.
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Он назвал Минские соглашения очень неидеальными, но заметил, что "тогда это было чудо для всех нас — Порошенко, Меркель и Олланд".
"Но сейчас армия уже есть, теперь Путин не пройдет так просто. И теперь президент может заняться еще одной войной — войной с коррупцией. И то, как он это делал в Николаеве, должно быть для нас всех уроком", — заявил генпрокурор.
Напомним, ранее в прокуратуре сообщали, что в Иловайске погибли более 360 украинских военных, более полутысячи бойцов АТО получили ранения, 180 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.