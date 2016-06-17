Генпрокурор рассказал, что спасло Украину во время "Иловайского котла"

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает 24 канал.

"Многие критикуют Минские соглашения. Теперь я уже могу сказать, что в момент, когда регулярные российские войска зашли в тыл наших в Иловайске, между Иловайском и Киевом был один батальон. Один!" — сказал Луценко во время рабочей поездки в Одессу.

Читайте также"Иловайский котел": Минобороны обнародовало подробный анализ окружения и боев с россиянами (инфографика)

Он назвал Минские соглашения очень неидеальными, но заметил, что "тогда это было чудо для всех нас — Порошенко, Меркель и Олланд".

"Но сейчас армия уже есть, теперь Путин не пройдет так просто. И теперь президент может заняться еще одной войной — войной с коррупцией. И то, как он это делал в Николаеве, должно быть для нас всех уроком", — заявил генпрокурор.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщали, что в Иловайске погибли более 360 украинских военных, более полутысячи бойцов АТО получили ранения, 180 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.