Одесская епархия УПЦ МП призвала власти защитить автоколонну "крестного хода"

"Мы обращаемся к руководителям Управления СБУ по Одесской области, прокуратуры Одесской области, областной полиции с ходатайством о пресечении возможных провокаций со стороны экстремистских организаций, планирующих нападения на одесских участников Крестного хода. Ходатайствуем также о выделении соответствующего количества сотрудников для сопровождения автоколонны с паломниками, т.к. радикалы не скрывают своих планов нападения на верующих по всему маршруту движения", - говорится в заявлении УПЦ МП, передает Думская.

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"Еще раз подчеркиваем: у нас нет политических амбиций и лозунгов, а есть одна цель – сохранить мир и согласие в Украине, сплотив многонациональный украинский народ в движении к правовому европейскому государству, где четко соблюдаются записанные в Конституции права верующих на свободу выражения своих религиозных чувств", - утверждает епархия.

Как сообщал УНИАН, активисты одесского Автомайдана заявили о намерении блокировать готовящиеся к выезду в Киев автобусы с участниками так называемого "крестного хода".

В организации «Автомайдан Одесса» сообщили, что представители Оппозиционного блока, в том числе, депутат Верховной Рады Николай Скорик, организуют выезд из Одессы 10 автобусов с участниками «крестного хода».

«Но, есть информация, что автобусов должно быть не 10, а 22. Они доедут до Киевской области, а там пойдут пешком. Предупреждаем, что ни один автобус «блаженных любителей русского мира» не выедет из Одессы», - говорится в заявлении Автомайдана.