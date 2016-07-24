Драма об украинских заробитчанах "Гнездо горлицы" победила на Одесском кинофестивале

Как передает корреспондент УНИАН, победитель объявлен на торжественной церемонии вечером 23 июля. Призовой фонд составил 50 тыс. грн.

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История рассказывает про украинскую женщину Дарью, которая отправилась в Италию для того, чтобы найти работу и прокормить свою семью в Украине. Пока она зарабатывает деньги за границей, ее семья в Украине постепенно разваливается.

Как сообщал УНИАН, 16 июля награду «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство вручили британскому сценаристу и режиссеру Кристоферу Хэмптону.