Драма об украинских заробитчанах "Гнездо горлицы" победила на Одесском кинофестивале
00:30, 24 июля 2016Общество
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На седьмом Одесском международном кинофестивале (ОМКФ) лучшим украинским полнометражным фильмом признана лента режиссера Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы".
Фото facebook.com/mincultUA
Как передает корреспондент УНИАН, победитель объявлен на торжественной церемонии вечером 23 июля. Призовой фонд составил 50 тыс. грн.
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