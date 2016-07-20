Сегодня шесть городов сойдутся в "битве" за право принимать Евровидение-2017

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в 18:40 в прямом эфире телеканала «UA:Первый» Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон поборются за право принимать «Евровидение-2017».

Все шесть городов представят свои предложения всей Украине. В эфире будут освещены все подробности отбора города-хозяина «Евровидения-2017», данные о критериях и требованиях, а также новости с заседаний Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине песенного конкурса Евровидение в 2017 году.

"В прямом эфире «Битвы городов», на который пригласили журналистов, экспертов и зрителей, состоится публичная презентация каждого города", - сообщили в КГГА.

Киев будет представлять заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

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На Софийской площади будет организована фан-зона проекта «Битва городов». В рамках открытия фан-зоны КГГА и проект Folk Ukraine организовывают флеш-моб, который будет транслироваться во время включения в прямом эфире телеканала «UA:Первый».

Напомним, 1 августа будет объявлен город, победивший в конкурсе по отбору города, в котором будет проводиться «Евровидение-2017».

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе «Евровидение 2016», который состоялся в мае в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа. Следующий конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Украина.