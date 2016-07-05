Харьков вступает в борьбу за право на "Евровидение": стало известно, где город планирует провести конкурс

Об этом сообщает 057.ua.

Городские власти отмечают, Харьков может принять "Евровидение".

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"У нас проходил чемпионат Европы по футболу 2012 года. Было много сделано для развития инфраструктуры города, и эта работа постоянно продолжается. Сейчас мы активно займемся подготовкой к Евровидению - аэропорт, дороги, гостиницы, организация фан-зоны, зоны гостеприимства. Огромную работу предстоит провести на стадионе "Металлист", где мы планируем проведение самого конкурса", - отметил первый заместитель мэра Игорь Терехов.

В гонке за "Евровидение-2017", кроме Харькова, примут участие еще 4 города. Конкурсный отбор пройдет в 4 этапа. С 22 июля по 1 августа члены оргкомитета и Европейского вещательного союза нагрянут с проверкой в города-заявители.