Гендиректор интернет-холдинга ОБОЗ.ua подал в отставку

Осадчий работал с 2004 года

Генеральный директор интернет-холдинга ОБОЗ.ua Вадим Осадчий подал в отставку. Главной причиной отставки Вадим Осадчий назвал несогласие с учредителями холдинга в вопросах развития компании. Господин Осадчий был бессменным директором холдинга с 2004 года, когда сайт "Обозреватель" перешёл под контроль политика Михаила Бродского. В интернет-холдинг ОБОЗ.ua входят сайты "Обозреватель", "УаПортал", "Мобильник", "Киев2000" и ряд тематических проектов. Коммерсант-Украина

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