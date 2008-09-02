Гендиректор интернет-холдинга ОБОЗ.ua подал в отставку
09:51, 02 сентября 2008Общество
863
Осадчий работал с 2004 года
Генеральный директор интернет-холдинга ОБОЗ.ua Вадим Осадчий подал в отставку.
Главной причиной отставки Вадим Осадчий назвал несогласие с учредителями холдинга в вопросах развития компании.
Господин Осадчий был бессменным директором холдинга с 2004 года, когда сайт "Обозреватель" перешёл под контроль политика Михаила Бродского.
В интернет-холдинг ОБОЗ.ua входят сайты "Обозреватель", "УаПортал", "Мобильник", "Киев2000" и ряд тематических проектов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter