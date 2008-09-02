Украина и Румыния делят Змеиный в Международном суде

Слушания о разграничении шельфа Черного моря между Украиной и Румынией начинаются сегодня в Международном суде ООН в Гааге.

Каждая из сторон будет иметь по три часа на протяжении 6-ти дней, чтоб предоставить свои аргументы, передает 5 канал.

Краеугольный камень дискуссии - статус острова Змеиный. Бухарест не соглашается с планами Киева объявить экономической зону вокруг острова на Черноморском шельфе. Эта территория площадью в 14 тысяч квадратных километров может иметь значительные залежи нефти и газа. Сейчас Румыния называет остров скалой, а этот статус не даст Украине права претендовать на территорию вокруг него.

Вердикта, по прогнозам украинских представителей, следует ожидать лишь в следующем году.