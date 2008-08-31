Кузнецы, дюймовочки, котлеты, Бьянка, Настя Каменских и фейерверк

Сегодня в Донецке отмечают День шахтера и День города.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью горсовета, в рамках праздничных мероприятий в городе пройдет карнавал, открытые фестивали декоративно-прикладного и кузнечного искусства «Барви України» и «Кузнечный праздничный прием», детская шоу-программа «Дюймовочка-2008», концерты духового оркестра «Разрешите пригласить», тематическая концертная программа «На-гора» и др.

Кроме того, в парке им. Щербакова состоится спортивно-развлекательное шоу на воде «Донецкая регата». Интересно, что соревноваться участники будут не на лодках, а на обычных ванных.

Еще одно развлекательное шоу пройдет под лозунгом «Жуй по-донбасски!». Его участникам предложат съесть более чем полуметровую котлету «по-донбасски».

Вечером одновременно на двух главных сценах города – в парке им. Щербакова и площади Ленина – пройдут гала-концерты. Перед зрителями выступят профессиональные артисты, в числе которых – Ирина БИЛЫК, хип-хоп звезды Серега и Бьянка, Потап и Настя КАМЕНСКИХ и др.

Завершится праздничный день масштабным фейерверком.