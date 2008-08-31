В Кременчуге двое воров украли более 20 сейфов с деньгами

Милиция Кременчуга задержала двух воров, которых обвиняют в краже более 20 сейфов с деньгами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Кременчугского городского управления милиции Денис ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, оба задержанных - мужчины 20 и 25 лет.

“Обоих подозреваемых брали по результатам достаточно длительной милицейской разработки”, - отметил страж порядка. По его мнению, за ними - свыше 20 краж металлических сейфов из магазинов и предприятий города.

Также стражи порядка проверяют задержанных на причастность относительно кражи сейфов с частных жилищ, когда из домов исчезали закрытые под замок оружие, деньги и драгоценности.