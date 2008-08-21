Тернопольская область готова принять детей из Грузии

Тернопольская область готова принять на отдых детей из пострадавших от бомбардировок районов Грузии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, соответствующее предложение направил письмом руководству региона Шида-Картли председатель ОГА Юрий ЧИЖМАРЬ.

Сейчас, по данным пресс-службы, речь идет о 100 детях.

Ю.ЧИЖМАРЬ также указал в письме о готовности отправить из области инженеров-строителей для восстановления пострадавшего города Гори. “В то же время рассмотрим другие Ваши предложения относительно оказания необходимой гуманитарной помощи”, - говорится в письме председателя облгосадминистрации.