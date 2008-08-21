Ющенко присвоил звание генерала главному военному разведчику

Главный военный разведчик Украины Виктор ГВОЗДЬ получил звание генерала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №732/2008 от 20 августа присвоил звание «генерал-майор» начальнику Главного управления разведки Минобороны В.ГВОЗДЮ.

Справка УНИАН. В.ГВОЗДЬ в 1981 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени М.Фрунзе по специальности «тактическая разведка». Проходил службу на командных и штабных должностях в воинских частях разведки. Принимал участие в миротворческих операции в бывшей Югославии.

С 1996 по 1999 годы занимал должность атташе по вопросам обороны при Посольстве Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине. В 2000-2003 годах был представителем Минобороны Украины при ООН.

В.ГВОЗДЬ также занимал руководящие должности в СБУ, Службе внутренней разведки и Секретариате Президента Украины. С января 2008 года – начальник ГУР Минобороны Украины.