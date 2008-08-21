Луценко о милиции, самозахватах, курортном сезоне и национальности

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что по окончании курортного сезона в Крыму милиция будет строго действовать по отношению к тем, кто незаконно захватил земли на полуострове, в частности в поселках Мирное и Чистенькая Симферопольского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в Симферополе, где он находится с рабочей поездкой.

"Действительно, мы будем ликвидировать самозахваты, кого бы это ни касалось, крымских татар, или граждан других национальностей. Но действовать радикально во время курортного сезона считаю ненужным", - подчеркнул глава МВД.

В этом контексте он заверил, что, как только закончиться курортный сезон, милиция будет действовать "строго по закону по отношению к тем, кто захватил несколько гектаров земли".