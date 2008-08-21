Сомалийские пираты захватили третье за день судно

У побережья Сомали вооруженные пираты захватили третье за сегодняшний день судно. Как сообщили представители властей страны, судно принадлежит Германии. Инцидент произошел около в середине дня в Аденском заливе, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Судьба команды судна пока не известна.

Ранее сегодня пираты захватили японское и иранское суда. Сначала пираты "долго стреляли" по иранскому сухогрузу, затем забрались на борт. Меньше чем через час неподалеку от того же места пиратами был захвачен японский танкер с 19 членами экипажа. Международные военно-морские силы в составе кораблей США, Франции, Германии, Пакистана, Великобритании и Канады "принимают должные меры" для освобождения судов, сообщили в Международном морском бюро.

Двумя днями ранее пиратами было захвачено малайзийское судно MT Bunga Melati Dua, перевозившее пальмовое масло с о.Суматра в нидерландский порт Роттердам.

Всего на данный момент в Аденском заливе остается 7 судов, захваченных пиратами.