В СБУ уважают всех украинцев, есть у них двойное гражданство, или нет

В компетенцию Службы безопасности Украины не входит работа по выявлению фактов двойного гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

“По закону СБУ не имеет права проверять собственных граждан и действовать против них. Поэтому наличие или отсутствие гражданства другого государства нас не интересует. Если вы являетесь гражданином Украины - мы вас уважаем как такого гражданина”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В связи с этим он объяснил, что “наличие у человека второго паспорта означает его правоотношения с другим государством. Это является компетенцией Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел или консульского учреждения той страны, которая, не придерживаясь законодательства Украины, предоставила украинскому гражданину паспорт другого государства”.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО 19 августа заявил, что работники украинских правоохранительных органов проводят работу по выявлению граждан, которые незаконно получили паспорта другого государства.

“Вместе с правоохранительными органами, в том числе СБУ, Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, уже проводится работа по выявлению граждан, которые незаконным способом получили паспорта другого государства”, - сказал министр.