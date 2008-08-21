В Харькове построят пассажирский ж/д терминал стоимостью 150 миллионов

В Харькове планируется построить современный пассажирский железнодорожный терминал стоимостью 150 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, находясь в Полтаве, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.

По его словам, ранее ЮЖД искала инвестора для строительства, а теперь решили построить терминал за собственные средства.

«Инвестор нам предлагал построить его за 800 млн., а мы посчитали -150 млн. грн. Решили строить своими силами. Первые 30 млн. грн. вложим в строительство в этом году», - сказал В.ОСТАПЧУК.

Он отметил, что новый терминал сможет принимать пассажиров как в аэропортах с прохождением таможни и пограничного контроля.

«Хотим сделать, чтобы человек пришел в этот терминал, оформил таможенные и пограничные документы, зашел в закрытую зону, сел в поезд и уехал. Этот терминал построим в рамках подготовки к Евро-2012. Терминал сможет принимать скоростные поезда», - сообщил В.ОСТАПЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтаве состоялся торжественный пуск в эксплуатацию электрифицированной станции Полтава-Южная.