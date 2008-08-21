В Киеве прибыльность строительства жилья в три раза выше европейской

Кризис ликвидности банковской системы незначительно повлиял на прибыльность киевских застройщиков.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал управляющий директор компании «Претер Девелопмент» (Киев) Андрей ВОЛКОВ.

«Что касается влияния кризиса на прибыльность объектов недвижимости, то пока он не ощутим, поскольку в Украине он проявился не так ярко, как в Европе и Америке. В большей степени прибыльность проектов может упасть из-за постоянного роста необходимых отчислений в бюджет, которые должны платить застройщики, стоимости стройматериалов, энергоресурсов и удовлетворения спроса. Что касается резкого падения цен, которые также влияют на прибыльность, то такого поворота событий в ближайшее время не предвидится», - сказал он.

По словам эксперта, доходность рынка недвижимости Киева намного выше, чем за рубежом.

«В Европе средний показатель прибыльности объектов жилой недвижимости составляет около 20%, в Киеве этот показатель может достигать 50-60%», - сказал А.ВОЛКОВ.

По данным управляющего директора компании, в сегменте коммерческой недвижимости прибыльность составляет около 45-50%, а в Европе этот показатель наполовину меньше.

По прогнозам А.ВОЛКОВА, вследствие кризиса ликвидности основные ниши рынка недвижимости займут крупные украинские компании и организации с иностранными инвестициями.

«Многие банки перестали выдавать кредиты застройщикам, поэтому реализовывать проекты смогут крупные компании с собственными финансовыми ресурсами или те, кто сможет найти инвестора. На сегодня такими инвесторами являются иностранные компании. Девелоперы, которые не найдут источник финансирования, исчезнут, в основном это мелкие и средние компании», - пояснил эксперт.

При этом вариантом входа в Украину иностранных инвесторов он назвал создание инвестиционных фондов, приобретение проектов или стратегическое партнерство с местными девелоперами, знающими специфику рынка и владеющими земельными участками. Наиболее привлекательными регионами для иностранных инвесторов в Украине являются Киев и Крым.

Справка УНИАН. Девелоперская компания «Претер Девелопмет» (г. Киев) на рынке недвижимости с 2004 года. Одним из основных направлений деятельности компании является девелопмент жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, управление земельными ресурсами, управление активами, а также реализация инвестиционных проектов.

В портфеле компании проект жилого комплекса в Киеве площадью свыше 60 тыс. кв. м и реконструкция стадиона.