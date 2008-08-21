В Тернопольской области 12-летний подросток обокрал церковь в Бучачском районе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, несовершеннолетний ночью разбил окно и влез в храм. Там из копилки для пожертвований взял более 100 грн. Этого подростка уже раньше неоднократно задерживали за мелкие кражи.

Кроме него, в Бучачском районе задержали 15-летнего парня, который ночью разбил окно, отогнул металлические решетки и проник в сельский магазин. Несовершеннолетний вор вынес 400 грн. и почти 20 карточек пополнения телефонного счета номиналом 25 грн.