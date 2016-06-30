Эстония выдала Украине своего гражданина, воевавшего за боевиков "ЛНР"
В четверг, 30 июня, эстонские власти выдали Украине гражданина Эстонии Владимира Полякова, которого Киев подозревает в боевых действиях против украинских силовиков на территории Луганской области.
По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Марии-Элизы Туулик, в настоящее время Поляков уже находится в Украине, сообщает портал err.ee.
На вопрос, как осуществлялась доставка Полякова в Украину и куда конкретно его отправили, пресс-секретарь не ответила, взяв время на уточнение информации.
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Отмечается, что еще в понедельник Минюст не стал раскрывать данные о том, когда конкретно Полякова могут передать Украине.
С ходатайством о выдаче Полякова в Эстонию 3 августа прошлого года обратилась Генеральная прокуратура Украины.
Решение о выдаче Украине Полякова было принято правительством Таави Рыйваса в декабре прошлого года. В законную силу оно вступило 17 июня 2016 года.
Согласно озвученному в Эстонии подозрению, 34-летний Поляков входил в террористическое объединение. С июня 2014 года, как утверждает Государственная прокуратура, он воевал в Луганске и его окрестностях против украинских силовиков.