Эстония выдала Украине своего гражданина, воевавшего за боевиков "ЛНР"

По словам пресс-секретаря Министерства юстиции Марии-Элизы Туулик, в настоящее время Поляков уже находится в Украине, сообщает портал err.ee.

На вопрос, как осуществлялась доставка Полякова в Украину и куда конкретно его отправили, пресс-секретарь не ответила, взяв время на уточнение информации.

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Отмечается, что еще в понедельник Минюст не стал раскрывать данные о том, когда конкретно Полякова могут передать Украине.

С ходатайством о выдаче Полякова в Эстонию 3 августа прошлого года обратилась Генеральная прокуратура Украины.

Решение о выдаче Украине Полякова было принято правительством Таави Рыйваса в декабре прошлого года. В законную силу оно вступило 17 июня 2016 года.

Согласно озвученному в Эстонии подозрению, 34-летний Поляков входил в террористическое объединение. С июня 2014 года, как утверждает Государственная прокуратура, он воевал в Луганске и его окрестностях против украинских силовиков.