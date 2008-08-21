Авиакатастрофа в Мадриде: посольство выясняет, были ли украинцы на борту

Посольство Украины в Испании выясняет, были ли украинцы среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Мадриде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Королевстве Испания, в соответствии с последними данными правительства Мадридской автономии, количество погибших в результате катастрофы самолета авиакомпании Spanair в мадридском международном аэропорту «Барахас» возросло до 146 человек. В больницы Мадрида госпитализированы 26 человек. Окончательное количество погибших и раненных уточняется.

По сообщению компании «Spanair», списки пассажиров будут обнародованы сегодня, 21 августа.

Посольство Украины в Испании продолжает выяснять обстоятельства трагедии, а также, есть ли среди пострадавших граждане Украины.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, самолет McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Spanair 20 августа потерпел аварию во время взлета.

Как сообщали СМИ, в результате катастрофы погибли 153 человека, спастись удалось всего 19-и. На данное время известно, что среди пассажиров самолета были граждане Великобритании и Германии.