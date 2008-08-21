Дотации на животноводство могут вызвать рост цен на мясо

Дотации на животноводство могут спровоцировать рост цен на мясо. Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Серьёзной является проблема ценовой политики на рынке (имеется в виду на базаре), который может отреагировать на дотации еще большим увеличением цены. 70% крупного рогатого скота и свинины стоит на откорме у частного хозяина. Покупая этот скот в частном секторе для рынков или базаров, заготовители будут конкурировать с заготовителями мясоперерабатывающих предприятий. Они будут вынуждены поднять цену закупки, и, конечно, на базаре цена поднимется. Это также нужно принимать во внимание. И такой пример уже был в предыдущее увеличение дотаций», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что важно понимать, что поставленные цели удешевления продукции мяса и поддержки сельхозпроизводителя должны быть достигнуты параллельно. Для этого нужно знать потребности внутреннего рынка в мясе и регулировать импорт качественного мяса в Украину. «Убежден, что должен быть обязательно урегулирован импорт», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, он отметил, что правительство предусмотрело увеличение дотаций на один килограмм живого веса в пределах ассигнований. «То есть на сегодня основное задание Министерства аграрной политики – найти в пределах их бюджетных ассигнований это финансирование. Мы видим, что правительство дает очень много поручений, очень лояльно со всем соглашается и раздает много обещаний. Но финансового обеспечения бюджетная поддержка практически не имеет. В этом проблема», - подытожил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 6 августа 2008 г. № 706 повысил с 1 августа т.г. размер государственных дотаций сельхозпроизводителям за выращенный и реализованный скот и птицу.

Постановление предусматривает увеличение дотации для сельхозпредприятий и физических лиц за молодняк крупного рогатого скота - с 1,9 грн. до 2,9 грн., за свиней (за исключением свиноматок и хряков) - с 1,4 грн. до 2,15 грн. (за килограмм живого веса).

Также увеличена дотация за птицу домашнюю мясных пород: куры - с 0,65 грн. до 1 грн., утки, гуси, индюки - с 0,9 грн. до 1,4 грн.