Тимошенко обещает оставить ГТС Украины в госсобственности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз заявляет, что газотранспортная система (ГТС) Украины останется в государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что именно БЮТ в 2007 году добился принятия закона, который «раз и навсегда закрывает тему каких-либо махинаций с нашей газотранспортной системой».

«Четко было законом принято, что никаких концессий, никаких совместных предприятий, никаких консорциумов - ничего… Это государственная собственность стратегического значения, которая дает Украине стабильную и надежную геополитическую позицию, в том числе и в энергетическом секторе», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сейчас, как премьер-министр, укрепила эту концепцию, выведя НАК «Нафтогаз Украины» из долгов, вернув НАК внутренний рынок Украины и ликвидировав «УкрГаз-Энерго» и «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система - в управлении ОАО «Укртранснафта».

По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе - 288, на выходе - 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы - 142,5 млрд. куб. м.