У Тимошенко решили повысить портовые сборы в полтора раза

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании повысил портовые сборы в среднем на 58%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сегодня после заседания правительства.

По его словам, соответствующие изменения внесены в Положение о портовых сборах.

Министр также отметил, что портовые сборы не повышались с 2000 года.

Как сообщал УНИАН, 18 июля заместитель министра транспорта и связи, директор Департамента морского и речного транспорта Владимир РАБОТНЕВ заявил, что Минтранссвязи планирует повысить портовый сбор на 58%.

"Портовый сбор не повышался с 2000 года. Сегодня собственность портов очень серьезно изношена, и это серьезная проблема", - отметил В.РАБОТНЕВ.

На вопрос, сколько денег министерство планирует получить за счет повышения сбора, В.РАБОТНЕВ сказал, что речь "идет о сотнях миллионов гривень".