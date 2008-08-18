В результате конфликта с Грузией Россия потеряла $7 миллиардов
16:43, 18 августа 2008Общество
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На одном только оттоке капиталла
Отток капитала из России в период конфликта в Грузии составил 7 млрд. долларов.
Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявил вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Алексей КУДРИН.
"На 6 млрд. долларов в пятницу и на 1 млрд. долларов в понедельник - это было выведение валюты из России", - сказал А.КУДРИН.
Министр финансов РФ добавил, что, по его оценкам, чистый приток капитала на конец 2008 года будет ниже прогноза Центробанка России, установленного на уровне 30-40 млрд. долларов.
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