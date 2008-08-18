Медведько махнул рукой на выход из-под стражи мэра Алушты

Генеральная прокуратура Украины не будет подавать апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева об освобождении из-под стражи мэра Алушты Владимира ЩЕРБИНЫ и его заместителя Вадима ПОПОВА, которые обвиняются в получении взяток.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Украины: «Мы решили не вносить апелляцию, чтобы быстрее закончить расследование и направить дело в суду.

Как сообщал УНИАН, 13 июня мэр Алушты В.ЩЕРБИНА и его заместитель В.ПОПОВ были задержаны в Алуште во время совместной операции сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД.

По данным правоохранителей, должностных лиц обвиняют в совершении должностных преступлений - получении взяток.

16 июня Печерский райсуд избрал алуштинскому мэру и его заместителю меру пресечения – содержание под стражей.

14 августа Печерский суд принял решение освободить их на подписку о невыезде.