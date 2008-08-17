Тимошенко поблагодарила Калитовскую за пополнение командной казны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили украинскую велосипедистку Лесю КАЛИТОВСКУЮ с бронзовой медалью на ХХІХ Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Президента, в своем приветствии В.ЮЩЕНКО отметил: “Вы - молодая надежда нашей страны, Вам и в дальнейшем преумножать достижения отечественного спорта и утверждать славу Украины. Пусть всегда Вам улыбается удача и покоряются олимпийские вершины”.

В приветствии премьер-министра говорится: “Я благодарна за то, что Вы пополнили казну украинской команды еще одной медалью и достойно представили нашу страну на главной спортивной арене. Пусть эта победа станет очередным подтверждением Вашего спортивного таланта”.