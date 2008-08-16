Прогноз погоды: о прохладе нечего и мечтать

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни знойная погода в Украине сохранится.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 17 августа, сохранится преимущественно сухая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем сильная жара 31-36°, в южной части и восточных областях местами до 39°.

Только в западных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье локальные сильные дожди. Температура ночью 13-18°; днем 23-28°, в Карпатах 18-23°. Ветер в Украине восточный и юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 30-35 м/с.

18-19 августа преимущественно без осадков, только днем 18 августа и ночью 19 августа в северных и центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16-21°, в Крыму до 25°, в западных, а 19 августа в северных и центральных областях 13-18°; днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях 24-29°; на остальной территории 30-35°, на юге и востоке до 38°, 19 августа в центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской областях жара спадет на 3-5°.

20-21 августа в Украине преимущественно без осадков, только днем 21 августа в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 25-31°; в южной и восточной части ночью 15-21°, на побережье морей до 23°, днем 29-35°.

Завтра в Киеве и области сохранится сухая и знойная погода с температурой ночью 20-22°, днем 32-34°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

18-19 августа в столице и области без осадков, только днем 18 августа и ночью 19 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 августа 16-21°, 19 августа 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 18 августа 18-20°, 19 августа 15-17°, днем 27-29°.

20-21 августа без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 28-30°.