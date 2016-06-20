Массовое отравление в Измаиле: за ночь число госпитализированных возросло, водоемы охраняют пограничники

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, передает "112 Украина".

По его словам, по состоянию на 6 утра в больницы города с признаками отравления госпитализированы 219 человек – 121 ребенок и 98 взрослых. Сегодня многих из них выпишут, поскольку среди этих людей есть лица, которые выздоровели, но находились под наблюдением врачей.

Абрамченко сказал, что больницы города обеспечены медицинскими препаратами. Он также опроверг информацию о росте цен на бутилированную воду. "В сети "Таврия" вода стоит 14 грн за 5 литров. Были единичные случаи, тут же реагировала полиция и управление экономики", - сказал мэр Измаила.

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В то же время, по его словам, объекты общественного питания и рынки остаются закрытыми, водоемы охраняют сотрудники Госпогранслужбы.

Отметим, по информации пресс-службы Минздрава, по состоянию на 16:00 в г. Измаил, селах Броска и Матроска Измаильского района Одесской области зарегистрировано всего 373 больных, из них 228 детей, пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции.

Как сообщал УНИАН, ранее главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стал ротавирус в водопроводной воде. По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.