Мэр Измаила: причиной массового заболевания людей в городе стала "микс-инфекция"

Об этом сказано в открытом обращении мэра Измаила Андрея Абрамченко к жителям города, обнародованном в Facebook.

«В ходе проведенных лабораторных исследований выяснилось, что в Измаиле имеет место быть микс-инфекция. Выявлены возбудители ротовирусной инфекции, норовирусной инфекции и кишечная палочка. Это произошло вследствие фекального загрязнения в ходе проливных дождей», - сказано в заявлении.

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Абрамченко отметил, что в настоящее время продолжается реализация комплекса мер, направленных на ликвидацию последствий, нанесенных городу проливными дождями.

В частности, медики не исключают повторного заражения, и в связи с этим (для предотвращения второй волны заболеваемости) в сетях водоснабжения будет кратковременно увеличено хлорирование воды.

Мэр акцентировал, что такую воду можно пользовать для хозяйственных нужд, но от употребления лучше воздержаться.

«Для пищевых нужд лучше пользоваться бутилированной водой», - подчеркнул Абрамченко.

По данным Госсанэпидслужбы, по состоянию на 16.00 воскресенья в Измаиле, а также в селах Броска и Матроска Измаильского района, зарегистрировано всего 373 больных, из них 228 детей, пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции.

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На стационарном лечении находится 241 человек (взрослых - 66, детей - 175).

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования в очаге вспышки продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня главный санитарный врач Украины Святослав Протас заявил, что причиной массового заболевания людей в Измаиле стал ротавирус в водопроводной воде.

По факту массового отравления людей в Измаильском районе Одесской области открыто уголовное производство.