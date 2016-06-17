Российская ФСБ собралась провести психиатрическую экспертизу замглавы Меджлиса

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня был в очередной раз у следователя ФСБ. На этот раз ознакомили с постановлением о проведении психиатрической экспертизы», - сказал он и добавил, что дату и место проведения экспертизы сообщат дополнительно.

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«Содержание документа не раскрываю, поскольку давал подписку «о неразглашении», тем более, что меня только ознакомили, то есть не вручили», – добавил замглавы Меджлиса.

Как сообщалось, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый прокурор Республики Крым Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

«В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет», - уточнила она.

Следователь вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Российской Федерацией Крыма.