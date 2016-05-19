В Крыму предъявили обвинение заместителю председателя Меджлиса Умерову

Соответствующее постановление в Facebook обнародовал первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

"Ильми Умеров теперь обвиняемый", - написал он.

Читайте также"Суд" оккупантов арестовал 4 крымских татар, подозреваемых в "терроризме"

Как сообщалось, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Он был доставлен в «управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь».

В сообщении так называемого "прокурора Республики Крым Натальи Поклонской отмечалось, что возбуждено уголовное дело в отношении Умерова как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"Он подозревается в совершении публичных призывов и действий, направленных на изменение территориальной целостности Российской Федерации. В настоящее время с гражданином Умеровым проводятся следственные действия, он доставлен в управление ФСБ. В марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступления Умерова были размещены в сети Интернет", - заявила «прокурор».

Следователь ФСБ вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Российской Федерацией Крыма.