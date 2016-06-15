Геращенко рассказала об еще одном тяжелораненом украинце в "подвале" боевиков

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Несколько месяцев мы не могли добиться ответа, где удерживают тяжело раненного В.Жемчугова, у которого ампутированы конечности, выбиты глаза», - заявила она.

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«И вот сегодня так называемые представители ОРЛО признали, что этот тяжелобольной человек содержится в СИЗО, и к нему не пускают адвокатов «по состоянию здоровья». Разве это не пытка?! Мы потребовали немедленного освобождения Жемчугова и передали наши предложения по этому поводу участникам гуманитарной группы - ОБСЕ и РФ, которые должны задействовать все свои возможности, чтобы разблокировать процесс освобождения», - добавила Геращенко.