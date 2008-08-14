S&P обеспокоено двойным увеличением дефицита в торговом балансе Украины

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s обеспокоено более чем двойным увеличением дефицита «неэнергетического» и «неметаллургического» торгового баланса Украины - торгового баланса без учета импорта металлов, нефти и газа, а также экспорта металлов и продуктов нефте- и газопереработки.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете по Украине, переданном агентству УНИАН.

В 2005 г. он составлял менее 5% ВВП, а в 2007 г. достиг 10%, отмечает агентство.

По оценкам экспертов агентства, дефицит текущего баланса Украины в 2008 г. превысит 9% ВВП и 12% в 2009 г., тогда как три года назад страна имела положительное сальдо текущего баланса.

«С экономической точки зрения, дефицит текущего баланса целесообразен для страны с недостатком инвестиций, каковой является Украина; размер дефицита у Украины не такой, как у балканских государств или стран Балтии. Впрочем, для стран, финансовые системы которых сравнительно более подвержены влиянию утечек капитала (Украина к ним относится), двузначные показатели дефицита текущего баланса — менее устойчивое явление. Это особенно относится к странам, в которых импортируемые товары поступают преимущественно на потребительский рынок или в сектора, производящие товары и услуги, не пользующиеся спросом на внешнем рынке (например, строительство жилья, розничное кредитование)», - говорится в отчете.