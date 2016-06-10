Грицак: в настоящее время идет подготовка обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов, насколько достоверно заявление одного из участников гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске что Солошенко и Афанасьева обменяют на двух человек, которые имеют отношение к массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года.

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«Я хочу подтвердить только то, что нами проводится работа по подготовке этого обмена. И мы будем делать все, чтобы вернуть в Украину всех граждан, которые находятся, в том числе на территории РФ», - заявил Грицак. По его словам, в настоящее время на территории России находятся 11 заключенных граждан Украины.

Он добавил, что не любит комментировать события, связанные с обменом пленных, заключенных.

«Когда мы это (обмен – УНИАН) делали тихо, ничего не комментируя, никто не пиарился, у нас обмены получались и были эффективными. Как только наш северный сосед это понял, он начал использовать эту карту, и процесс обмена чрезвычайно усложнился», - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, Геннадий Афанасьев осужден в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Юрий Солошенко - к 6 годам заключения по обвинению в попытках приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

В Одессе Малиновский райсуд рассматривает дело о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года в результате которых погибло большое количество людей. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, в том числе двое россиян.