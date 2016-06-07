"Так воспитывался патриотизм": в Украине радиостанциям предлагают ставить гимн утром и вечером

Об этом Артеменко написал на своей странице в Facebook.

"Бывшая Компартия (земля ей пухом) воспитывала своих граждан в духе преданности государству и народу. Ежедневно в эфир государственного радио начинался и заканчивался с гимна СССР. Так воспитывался патриотизм", - считает председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте такжеПрофильный комитет рекомендует ВР принять законопроект о поэтапных квотах 25-35% украинских песен на радио

Кроме того, он упомянул и опыт США, где традицией является запуск гимна в 24:00. В Украине, по словам Артеменко, некоторые радиостанции также запускают в эфиры гимн, однако это единичные случаи.

"Я обратился в Радиокомитет, объединяющий самые мощные радиостанции Украины, рассмотреть возможность запуска в эфир гимна Украины утром и вечером. Как мне стало известно, Радиокомитет единодушно поддержал это предложение и завтра планирует презентовать этот релиз", - рассказал он.

Напомним, ранее Рада внесла изменения в закон "О телевидении и радиовещании" относительно определения передач европейского производства.