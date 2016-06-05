Скандальный экс-наркополицейский Кива вновь выразил свое отношение к ЛГБТ (фото)
Экс-начальник Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Илья Кива снова выразил свое негативное отношение к ЛГБТИ и запланированному на 12 июня гей-параду в Киеве.
Об этом свидетельствует его фотография на странице в Facebook, на которой он запечатлен с плакатом, на котором написано: "Я верю в Бога. Я против гомосексуализма".
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Кроме того, данный снимок он подписал: "Моя позиция как гражданина Украины".
Ранее начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива заявлял, что гомосексуалистов необходимо "предавать смерти".
"ЛЬВОВ! БИБЛИЯ, ЛЕВИТ, Стих 20, глава 13. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. P.S. Читайте Библию, верьте ГОСПОДУ!", - заявил Кива.
Как сообщал УНИАН, представители ОУН выступили с резким заявлением относительно гей-парада в Киеве, который запланирован на 12 июня. Активисты организации пригрозили сорвать марш и призвали единомышленников выйти и поддержать их позицию.