Представители ОУН пригрозили сорвать Марш равенства в Киеве и "наказать грешников"

Активисты движения пригрозили сорвать марш и призвали единомышленников выйти и поддержать их позицию.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Правого сектора» Артем Скоропадский на своей странице в Facebook.

«Сегодня нас заставляют согласиться с маршами и фестивалями ЛГБТ, а значит войти в число грешников и тех, кто их покрывает. Нет, мы не будем спокойно смотреть, как страну, за которую мы отдавали свою кровь на многочисленных фронтах, подлыми методами гибридной войны разрушают с тыла в мирной столицы», - сообщает пресс-служба "Добровольческого движения ОУН".

Представители движения заявили, что не допустят распространения «содомитской заразы» по улицам Киева.

«Батальон ОУН не даст смешать украинцев с гумусом, мы не допустим подмены понятий, когда человеческая низость и извращения называют борьбой за свободу в Украине, а настоящий борцов за свободу и мир забывают и сажают в тюрьмы. Мы призываем выйти 12 июня и поддержать нашу позицию, не дать содомитской заразе распространиться по улицам Киева и всей Украины», - идет речь в заявлении "Добровольческого движения ОУН".

Стоит отметить, что в начале марта глава ОУН (Организации украинских националистов) Богдан Червак сообщил, что Николая Коханивского, который возглавлял добровольческий батальйон ОУН исключили из организации.

Как сообщал УНИАН, послы 13 стран призывают полицию и украинских граждан поддержать право LGBTI-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов) на проведение 12 июня Марша равенства.