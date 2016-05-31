Аваков собрался запускать патрульную полицию в Севастополе и Горловке, но пока "не определился с датами"
15:44, 31 мая 2016Общество
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков планирует запуск патрульной полиции в шести оккупированных городах Донбасса и Крыма.
У Авакова пока не определились с датами запуска / УНИАН
Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.
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"Донецк, Горловка, Луганск, Симферополь, Севастополь и Ялта - шесть городов Украины, где по нашему плану развития будет работать новая патрульная полиция! Пока не определились с датами запуска, но дислокацию и расчеты готовим", - заявил Аваков.
Как сообщал УНИАН, 30 мая Мариуполь стал 28-м городом, где принесли присягу патрульные полицейские.
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