Аваков собрался запускать патрульную полицию в Севастополе и Горловке, но пока "не определился с датами"

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

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"Донецк, Горловка, Луганск, Симферополь, Севастополь и Ялта - шесть городов Украины, где по нашему плану развития будет работать новая патрульная полиция! Пока не определились с датами запуска, но дислокацию и расчеты готовим", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Мариуполь стал 28-м городом, где принесли присягу патрульные полицейские.