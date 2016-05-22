В рядах патрульной полиции недобор из-за жесткого отбора кандидатов - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о недоборе в ряды патрульной полиции из-за жесткого отбора кандидатов.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр сказал сегодня во время церемонии запуска патрульной полиции в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

По его словам, недобор есть в каждом городе – от Киева до Одессы, от Львова до Харькова. Причиной недобора стали высокие стандарты и требования к кандидатам в патрульные.

"Даже там, где у нас был конкурс 1 к 20, мы очень высоко подняли стандарты. И это работает, ведь отток полицейских за это время очень низкий. И это очень правильно. Мы хотим держать качество", – отметил Аваков.

Он добавил, что в течение месяца будет объявлен повторный конкурс, который будет соответствовать заявленным высоким стандартам и требованиям, однако поможет выбрать сильных и качественных кандидатов в патрульную полицию.

"Меня часто спрашивают: когда закончится эта длинная реформа МВД? Я отвечу: тогда, когда эти молодые полицейские пройдут свой путь и начнут занимать ответственные должности. Вот тогда эта реформа завершится", – сказал Аваков.

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По информации министра, обнародованной в Facebоok, патрульная полиция уже работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Ужгороде, Мукачево, Николаеве, Луцке, Хмельницком, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Херсоне, Виннице, Чернигове, Кременчуге, Черкассах, Полтаве, Тернополе, Житомире, Борисполе и в аэропорту "Борисполь", Чернигове, Черновцах, Ривне, Запорожье, Кировограде, Сумах, Краматорске и Славянске, Кривом Роге, Лисичанске-Северодонецке-Рубежном.

30 мая состоится запуск патрульной полиции в Мариуполе.