НАБУ начало расследование по заявлению Трепака о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как сообщается на официальном сайте НАБУ, в понедельник, 30 мая, соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены детективами Бюро с предварительной правовой квалификацией по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

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"Публичное заявление бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Трепака лишило Бюро определенных оперативных возможностей. Также вызывает недоумение тот факт, что соответствующее заявление и имеющиеся у него документы В.Трепак сообщил СМИ еще до обращения в НАБУ. Мы понимаем высокий интерес к расследованиям детективов Антикоррупционного бюро со стороны общественности и СМИ. Однако, Бюро продолжает делать акцент на том, что излишняя публичность может помешать разоблачению коррупционных правонарушений и привлечению виновных к ответственности", - отмечается в сообщении НАБУ.

Поэтому в Нацбюро призывают лиц, которые действительно желают способствовать раскрытию коррупционных схем, сначала обращаться в НАБУ, а не к представителям СМИ или общественности.

Как сообщал УНИАН, Трепак в интервью изданию "Зеркало недели" сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

Бывший первый заместитель главы СБУ рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму почти 2 млрд долларов.