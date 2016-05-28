В НАБУ подтвердили получение материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал журналистам.

"Вчера получили эти материалы", - подтвердил он.

По словам директора НАБУ, эти материалы еще не изучались.

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Сытник отметил, что, по предварительным данным, в тех материалах были расписки о получении отдельными государственными чиновниками определенных сумм от руководства Партии регионов. Уголовное дело еще не открывалось.

Как сообщал УНИАН, Трепак в интервью изданию "Зеркало недели" сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.

Бывший первый заместитель председатель СБУ рассказал о "черной бухгалтерии" Партии регионов с общими выплатами на сумму около 2 млрд долларов.