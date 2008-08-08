Компании Украины и России (список) создадут ОАО "Украинская биржа"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил нескольким российским и украинским компаниям создать ОАО "Украинская биржа", сообщает пресс-служба АМК. "Украинская биржа" будет предоставлять услуги по организации торговли ценными бумагами. Целью создания общества является интеграция фондовых рынков и биржевых систем Украины и России, создания условий для доступа украинских инвесторов к российским активам и наоборот.

В сделке участвуют ОАО "Российская торговая система" (г.Москва, РФ), ООО "Украинский фондовый центр" (г.Киев), ООО "Тройка Диалог Украина" (г.Киев), СП ООО "Драгон Капитал" (г.Киев), ООО "Финансовая компания "Укранет"" (г.Киев), ООО "Альфа Капитал" (г.Киев), ЗАО "Фоил Секьюритиз Нью Юроп" (г.Киев), ООО "Ренессанс Капитал" (г.Киев), ЗАО "ФК Сократ" (г.Киев), ООО "Комекс ценные бумаги" (г.Киев), ООО "Конкорд Капитал" (г.Киев), ООО "Тект-трейд" (г.Киев), ОАО ИЕК "Инеко" (г.Киев), ЗАО ИК "Итт-инвест" (г. Киев), ООО "Галт енд Таарт Секьюритиз (Украина)" (г.Киев), ООО "Велма Украина" (г.Запорожье), ЗАО "Крестьянская инвестиционная компания" (г. Киев), АО ИК "Проспект Инвестменс" (г. Киев), ПИИ ООО "Киев Секьюритиз Групп" (г. Киев), ООО "Инвестиционная компания Велес Капитал" (г.Бровары, Киевская обл.), ООО "Лайн Секьюритиз" (г.Киев), ООО "Кейбиси Секьюритиз Украина" (г. Киев).

РосБизнесКонсалтинг