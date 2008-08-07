Пограничники сняли с поезда Кишинев-Москва трех проводников

Спрятанные контрабандные алкогольные напитки обнаружили вчера пограничники и таможенники в железнодорожном пункте пропуска „Могилев-Подольський” в поезде, следовавшем из Кишинева в Москву.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, причастными к их перевозке оказалось трое проводников. Использовав ниши в потолке своих купе, молдаване в возрасте от 21 до 47 лет набили их 1330 пластмассовыми бутылками с домашним вином и 175 бутылками с коньяком „Квинт”, "Черный аист" и "Белый аист". Таким образом, проводники-контрабандисты в целом пытались незаконно доставить в столицу России почти 2 тыс. литров вина и 90 литров коньяка.

Такое количество спиртного представителями таможни, куда был передан груз, оценено в 42,5 тыс. грн. Для выяснения обстоятельств проводников сняли с поезда.