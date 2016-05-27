В Днепропетровске жители обнаружили огромную змею (фото)

22:10, 27 мая 2016
Общество
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Возле Нагорного рынка в Днепропетровске была обнаружена огромная змея, но патрульный экипаж поймал ее. 

змея / Фото 056

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает местный сайт 056.ua.

Отмечается, что 305-й экипаж получил сообщение, что на Соборной площади города кричит человек и просит о помощи. Испуганный человек заявил, что у Нагорного рынка ползет огромная змея. 

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Экипаж при помощи добровольца поймал змею и выпустил в балку. Никто из жителей и сама змея не пострадали.

Фото 056

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