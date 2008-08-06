Тимошенко: пострадавшие семьи должны выбрать один из пяти проектов

Правительство утвердило пять типовых проектов домов для строительства пострадавшим в результате наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Вся эта проектная документация будет передана местным властям, пострадавшие семьи должны будут выбрать один из пяти проектов, и они бесплатно получат всю документацию. Им не понадобится даже одного дня для того, чтобы эту типовую документацию согласовывать, утверждать, просить разрешения, утверждать проекты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проекты предлагают различные типы домов. «Дома очень качественные. Есть такие, которые будут строиться из кирпича, есть из дерева. Есть однокомнатные дома и многокомнатные», - уточнила она. Премьер-министр добавила, что правительство утвердило проекты домов площадью от 35 до 80 кв. м.