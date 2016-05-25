Савченко ожидала освобождения пять часов в автозаке

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра летчицы Вера Савченко.

"СМИ, сегодня Надя отдохнет. Она с 3:00 ночи, пять часов в автозаке (в "стакане") ожидала решения своей судьбы... я знаю, что вы поймете. И на все ваши вопросы Надя ответит. Время будет", - рассказала она.

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"Охлаждаем шампанское...", - оптимистично добавила Вера Савченко.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать РФ задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

Сегодня, 25 мая, состоялся обмен Савченко на Александрова и Ерофеева.

Самолет президента Украины забрал Савченко из России.