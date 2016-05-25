Мать Савченко записала обращение к россиянкам, просит не посылать своих сыновей на Донбасс (видео)

17:14, 25 мая 2016
Общество
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Мария Савченко, мать украинской летчицы Надежды Савченко, записала обращение к россиянкам по поводу войны на Донбассе.

Мама и сестра Савченко / twitter Alex Ryabchyn

Видеообращение появилось в Twitter Грани.ру.

"Я им писала письмо, российским матерям, чтобы они не посылали своих сыновей к нам в Украину убивать наших украинцев. И чтобы они знали, сколько их, россиян, уже убили ", - заявила Мария Савченко.

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Кроме того, она рассказала, что Путин скрывает потери российских военных на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Самолет президента Украины забрал Савченко из России.

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