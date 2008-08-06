Под Кабмином и Секретариатом митингуют газовики со всей Украины

Сегодня в 11-00 впервые со времен Независимости по всей Украине началась бессрочная Акция протеста работников газовых хозяйств. Как сообщил УНИАН профсоюз работников газовых хозяйств Украины, в Киеве на митингах под зданием Кабинета Министров и Секретариата Президента в акции принимают участие представители более чем 40 предприятий газоснабжения и газификации. Кроме того, в каждом городе Украины, где расположены предприятия отрасли, их работники выйдут на митинги поддержки требований профсоюза. Массовые акции проходят в Одессе, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Кировограде, Чернигове, Виннице, Ужгороде и Николаеве.

Организаторы акции отмечают, что «в знак солидарности с позицией профсоюза частично прекращают работу и объявляют предупредительную забастовку представители 15 предприятий газоснабжения и газификации».

Однако работники и менеджмент газовых хозяйств отмечают, что несмотря на проведение Всеукраинской акции протеста бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей будет полностью обеспечено. Все ответственные за газоснабжение работники (в первую очередь аварийные службы) будут находиться на своих рабочих местах, а меры безопасности будут усилены.

Протестующие в столице и других городах требуют безотлагательного введения обоснованных тарифов на услуги по транспортировке природного газа и газоснабжению, полного погашения долгов за предоставленные с начала года услуги, повышения заработных плат.

«К радикальным действиям трудовые коллективы отрасли побуждает критическая ситуация, сложившаяся на газораспределительных предприятиях в связи с бездеятельностью власти по обеспечению нормального функционирования систем газоснабжения государства. Сегодняшнее финансовое состояние предприятий отрасли ставит под угрозу их нормальную работу, что, в свою очередь, может привести к нарушению покоя и безопасности граждан», - отмечается в официальном сообщении профсоюза. Газовики требуют в кратчайшие сроки выполнить все их требования. В случае их игнорирования газовые предприятия Украины прекратят газоснабжение потребителей (кроме тех, отключение которых невозможно осуществить по технологическим причинам). Об этом отраслевой профсоюз предупредил Кабинет Министров Украины.

Справка УНИАН

В марте этого года руководители 39 газовых хозяйств страны обратились к премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой повысить тарифы для этих предприятий, указывая, что их размер должны были пересмотреть еще в конце прошлого года. В июне Кабмин рекомендовал НКРЕ пересмотреть тарифы на транспортировку природного газа. Однако до этого времени решение не принято. Убытки обл- и горгазов из-за заниженных тарифов только за 2007 год превысили 400 млн. грн.