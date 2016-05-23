Взрывы гранат в Львове: владельцы двух домов входят в одну политическую партию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария.

"Основные версии, которые отрабатывает следствие - это хулиганство, предпринимательская, политическая деятельность владельцев домов и запугивания", - отметил он.

По словам руководителя главка полиции, и в первом, и во втором случае, по предварительным данным, гранаты бросали одни и те же люди.

Читайте такжеВ здание херсонского Меджлиса бросили гранату - Чубаров

По информации правоохранителей, владельцы обоих домов знакомы между собой, они принадлежали к одной партии.

По данным источников в правоохранительных органах, на улице Мельника, 22 в Львове гранату бросили во двор гендиректора львовской водочной компании "Гетьман", председателя наблюдательного совета "Окси Банка", политика Олега Баляша. На улице Снопіківській, 26 гранату бросили во двор дома, принадлежащего начальнику охраны "Венской кофейни" Игорю Лучківу. По данным источников, их обоих связывает членство в партии "Наш край" и совместное бизнес-прошлое.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 мая бросили гранаты Ф-1 на дворы двух частных домов: повреждено два автомобиля и дом, пострадавших в результате взрыва нет.