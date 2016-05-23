Во Львове минувшей ночью во дворы двух частных домов неизвестные бросили гранаты Ф-1

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 23 мая в 00:30 на ул. Мельника во Львове (старая часть города с исторической застройкой, Франковский район) неустановленное лицо бросили неизвестный предмет во двор частного жилого дома, в результате чего произошел взрыв. Взрывом повреждены два автомобиля – «Лексус» и «Порш кайен».

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По предварительным заключениям специалистов взрыво-технического отдела научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, которые провели обследование данной территории, произошел взрыв гранаты Ф-1.

Этой же ночью, 23 мая в 00:39 на улице Снопковская, (Галицкий район), во дворе частного жилого дома произошел взрыв, в результате которого повреждены окна и фасад дома, пострадавших нет.

После проведения экспертизы специалисты выяснили, что также взорвалась граната Ф-1.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным цинизмом, если оно совершено с применением огнестрельного или холодного оружия либо другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений,- наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет) и ч.2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом, или причинило имущественный вред в особо крупных размерах, либо повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия,- наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет).

По информации источника в правоохранительных органах, взрывы произошли во дворах домов, где проживают два известных львовских бизнесмена, один из которых также является депутатом одного из советов.